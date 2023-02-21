Нефедовская Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовская Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефедовский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Нефедовский Александр Илларионович

Отец ребёнка: Нефедовский Илларион Филиппович

Рождение ребёнка
08.03.1925

Дочь: Нефедовская Ираида Илларионовна

Отец ребёнка: Нефедовский Илларион Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедовская Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Нефедовский Илларион Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедовский Илларион Филиппович

Смерть
Неизвестно
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