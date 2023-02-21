Нефедовская Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нефедовский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нефедовский Александр Илларионович
Отец ребёнка: Нефедовский Илларион Филиппович
Рождение ребёнка
08.03.1925
Дочь: Нефедовская Ираида Илларионовна
Отец ребёнка: Нефедовский Илларион Филиппович
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедовская Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Нефедовский Илларион Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно