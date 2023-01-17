Тюртю Петр
Место рождения
Дата рождения30.08.1889
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1889
Отец: Тюртю Иосиф (Joseph)
Мать: Тюртю Ева
Бракосочетание
17.?.1916
Рождение ребёнка
29.06.1917
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Тюртю Екатерина Гейнрихова
Рождение ребёнка
06.04.1922
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Тюртю Екатерина Гейнрихова
Рождение ребёнка
27.07.1924
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Тюртю Екатерина Гейнрихова
Похороны
Неизвестно