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Тюртю Петр

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Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.08.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1889

Отец: Тюртю Иосиф (Joseph)

Мать: Тюртю Ева

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.?.1916

Жена: Тюртю Екатерина Гейнрихова

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.06.1917

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Тюртю Екатерина Гейнрихова

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.04.1922

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Тюртю Екатерина Гейнрихова

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.07.1924

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Тюртю Екатерина Гейнрихова

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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