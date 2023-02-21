Тюртю (Вельсинг) Екатерина Гейнрихова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 12.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 12.05.1894
Отец: Вельсинг Андрей Генрих
Мать: не указана
Бракосочетание
17.?.1916
Муж: Тюртю Петр
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.06.1917
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Тюртю Петр
Рождение ребёнка
06.04.1922
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Тюртю Петр
Рождение ребёнка
27.07.1924
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тюртю Петр
Смерть
Неизвестно