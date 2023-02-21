Тюртю (Вельсинг) Екатерина Гейнрихова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюртю (Вельсинг) Екатерина Гейнрихова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 12.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.05.1894

Отец: Вельсинг Андрей Генрих

Мать: не указана

Бракосочетание
17.?.1916

Муж: Тюртю Петр

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.06.1917

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Тюртю Петр

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.04.1922

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Тюртю Петр

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.07.1924

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тюртю Петр

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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