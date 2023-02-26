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Елистратова Дария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

27.10.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Прудникова Елена (Дмитриева)

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1820

Сын: Елистратов Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1823

Сын: Елистратов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1825

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1831

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1833

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1835

Сын: Елистратов Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1839

Сын: Елистратов Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.10.1845
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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