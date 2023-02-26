Елистратова Дария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти27.10.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Прудникова Елена (Дмитриева)
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
01.05.1820
Сын: Елистратов Иоанн Дмитриев
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
20.03.1823
Сын: Елистратов Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
09.02.1825
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
08.03.1831
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
22.02.1833
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
01.08.1835
Сын: Елистратов Стефан Дмитриев
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
02.06.1839
Сын: Елистратов Фёдор Дмитриев
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Савельев
Смерть
27.10.1845