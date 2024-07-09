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Баранов Борис Александрович

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Место рождения

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.12.1909 ст.

Дата смерти

02.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1909 ст.

Отец: Баранов Александр Наумович

Мать: Баранова (Мехоношина) Анна Ивановна

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Баранова Вера

Рождение ребёнка
1931

Сын: Баранов Игорь Борисович

Мать ребёнка: Баранова Вера

Рождение ребёнка
1933

Сын: Баранов Геннадий Борисович

Мать ребёнка: Баранова Вера

Бракосочетание
Около 1936

Жена: Баранова Августа

Смерть
02.08.1949
Киев, Украинская ССР

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