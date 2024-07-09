Баранов Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1909 ст.
Дата смерти02.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1909 ст.
Бракосочетание
Около 1930
Жена: Баранова Вера
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Баранова Вера
Рождение ребёнка
1933
Сын: Баранов Геннадий Борисович
Мать ребёнка: Баранова Вера
Бракосочетание
Около 1936
Жена: Баранова Августа
Смерть
02.08.1949
Киев, Украинская ССР