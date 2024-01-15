Ларионова (Аникина) Ксения Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Аникина) Ксения Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Аникина Наталья Осипова

Бракосочетание
25.01.1837

Муж: Ларионов Иосиф Терентьев

Рождение ребёнка
10.12.1839

Сын: Ларионов Павел Осипов

Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Терентьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1842

Сын: Ларионов Павел Осипов

Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Терентьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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