Ларионова (Аникина) Ксения Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Аникина Наталья Осипова
Бракосочетание
25.01.1837
Рождение ребёнка
10.12.1839
Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Терентьев
Рождение ребёнка
01.01.1842
Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Терентьев
Смерть
Неизвестно