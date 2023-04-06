Obod (Kirikovich) Pelagea Savina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Obod (Kirikovich) Pelagea Savina

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Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1817

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Кирикович Савва Тихонов

Мать: Кирикович Фекла Михайлова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
05.11.1833

Муж: Obod Josef Игнатов

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.10.1837

Сын: Обод Лука

Отец ребёнка: Obod Josef Игнатов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.08.1841

Дочь: Мухаровская Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Obod Josef Игнатов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
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