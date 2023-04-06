Obod (Kirikovich) Pelagea Savina
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Кирикович Савва Тихонов
Бракосочетание
05.11.1833
Муж: Obod Josef Игнатов
Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.10.1837
Сын: Обод Лука
Отец ребёнка: Obod Josef Игнатов
Рождение ребёнка
12.08.1841
Дочь: Мухаровская Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Obod Josef Игнатов
Работа или профессия
Неизвестно