Патковская (Санойка) Сюзанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патковская (Санойка) Сюзанна

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

18.02.1800

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1800

Отец: Санойка Михаил

Мать: Санойка София

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
30.01.1819

Муж: Патковский Станислав

Рождение ребёнка
1820

Сын: Патковский Ян

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Врублевская Агнешка

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
23.12.1825

Сын: Патковский Стефан

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Коломы, Галиция Австрия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Патковский Антоний

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Патковский Томаш

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Ж Коломыя, Галиция Австрия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Патковский Бенедикт

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Патковский Балтазар

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Врублевская Францижка

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пискозуб Джозефа

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Патковский Андрей

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грушковская Мария

Отец ребёнка: Патковский Станислав

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1850
Коломыя, Івано-Франківська область
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