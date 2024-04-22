Патковская (Санойка) Сюзанна
Место рождения
Дата рождения18.02.1800
Дата смерти1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1800
Отец: Санойка Михаил
Мать: Санойка София
Бракосочетание
30.01.1819
Муж: Патковский Станислав
Рождение ребёнка
1820
Сын: Патковский Ян
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Врублевская Агнешка
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Рождение ребёнка
23.12.1825
Сын: Патковский Стефан
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Коломы, Галиция Австрия
Рождение ребёнка
1830
Сын: Патковский Антоний
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Рождение ребёнка
1833
Сын: Патковский Томаш
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Ж Коломыя, Галиция Австрия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Патковский Бенедикт
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Рождение ребёнка
1836
Сын: Патковский Балтазар
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Врублевская Францижка
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пискозуб Джозефа
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Рождение ребёнка
1844
Сын: Патковский Андрей
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грушковская Мария
Отец ребёнка: Патковский Станислав
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1850