Кочетова Агафья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетова Агафья Афонасьева

Кочетова Агафья Афонасьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Грачева Марина

Отец ребёнка: Кочетовъ Иванъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кочетовъ Семенъ

Отец ребёнка: Кочетовъ Иванъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Кочетовъ Иванъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетовъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close