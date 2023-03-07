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(Кочетовъ) Марина

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Кочетовъ Иванъ

Мать: Кочетова Агафья Афонасьева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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