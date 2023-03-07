Михаил Корнилиев
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти02.09.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Пётр Михайлов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Агафия (Евдокия Иванова)
Мать ребёнка: ?
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иосиф Михайлов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1795
Сын: Артемий Михайлов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1801
Сын: Прохор Михайлов
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
20.07.1808
Жена: Харитина Владимирова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
02.09.1808
Причина смерти: горячка