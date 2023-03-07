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Михаил Корнилиев

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

02.09.1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1764

Сын: Пётр Михайлов

Мать ребёнка: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Агафия (Евдокия Иванова)

Мать ребёнка: ?

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Иосиф Михайлов

Мать ребёнка: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Артемий Михайлов

Мать ребёнка: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Прохор Михайлов

Мать ребёнка: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.07.1808

Жена: Харитина Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
02.09.1808
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: горячка
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