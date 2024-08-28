Сачков василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сачков алексей васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сачков александр васильевич
Мать ребёнка: не указана
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно