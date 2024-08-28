Сачков василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачков василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сачков алексей васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сачков петр васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Сачков андрей васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сачков александр васильевич

Мать ребёнка: не указана

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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