Сафина (Афзалова) Шамсури Афзаловна 07.04.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафина (Афзалова) Шамсури Афзаловна

Место рождения

Нижние Яки

Дата рождения

07.04.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1923

Отец: Афзал

Мать: Мабтуха

Нижние Яки
На самом деле фактически родилась в 1924 году, для работы ее записали на год раньше. Имела 5 сестер и 1 брата.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафин Гаяз Сафинович

Рождение ребёнка
05.09.1950

Дочь: Абдулина Роза Гаязовна

Отец ребёнка: Сафин Гаяз Сафинович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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