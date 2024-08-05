Сафина (Афзалова) Шамсури Афзаловна
Место рожденияНижние Яки
Дата рождения07.04.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1923
Нижние Яки
На самом деле фактически родилась в 1924 году, для работы ее записали на год раньше. Имела 5 сестер и 1 брата.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафин Гаяз Сафинович
Рождение ребёнка
05.09.1950
Дочь: Абдулина Роза Гаязовна
Отец ребёнка: Сафин Гаяз Сафинович
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно