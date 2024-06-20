Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лущенковы ?
Отец ребёнка: Лукьян Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян Фролович
Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно