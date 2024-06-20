Матрена Васильевна Около 1699 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лущенковы ?

Отец ребёнка: Лукьян Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Фролович

Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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