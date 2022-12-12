село Зерново, село Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Зерново

Суземский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3872Зерново, с. уд.при руч. Бобрике.3037201697682Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Страчевская волость
1184. Зерново, село бывшее удельное, дворов 193, жителей 1571, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Суземский район
68588Зерновосело52°12'с.ш.34°05'в.д.N-36-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Суземский муниципальный район, Алешковичское сельское поселение
15652404121с Зерновосело
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