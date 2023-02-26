Зенина Анастасия Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1904
Сын: Зенин Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Зенин Иван Константинов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Зенин Иван Константинов
Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно