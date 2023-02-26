Зенина Анастасия Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенина Анастасия Трифонова

Зенина Анастасия Трифонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1884 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1904

Сын: Зенин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Зенин Иван Константинов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Зенин Василий Иванович

Отец ребёнка: Зенин Иван Константинов

Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенин Иван Константинов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close