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Зенин Василий Иванович

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Зенин Иван Константинов

Мать: Зенина Анастасия Трифонова

Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с
Рождение ребёнка
1933

Сын: Зенин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Зенина Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенина Анна Александровна

Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва 25.08.1941 Бабынинский РВК, Тульская обл., Бабынинский р-н
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести
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