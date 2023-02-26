Зенин Василий Иванович
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с
Дата рождения1904
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Зенина Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва 25.08.1941 Бабынинский РВК, Тульская обл., Бабынинский р-н
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести