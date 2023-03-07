Соболев Петр Егорович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти19.04.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Соболева Акилина Васильева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кощеева Анна Петровна
Мать ребёнка: Соболева Акилина Васильева
Рождение ребёнка
25.11.1826 ст.
Дочь: Соболева Матрона Петровна
Мать ребёнка: Соболева Акилина Васильева
Бракосочетание
04.02.1829 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.04.1844 ст.