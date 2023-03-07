Соболев Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Петр Егорович

Соболев Петр Егорович

avatar

Место рождения

Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

19.04.1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Соболев Георгий Ярофеев

Мать: Соболева Матрона Алексеевна

Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Соболева Акилина Васильева

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кощеева Анна Петровна

Мать ребёнка: Соболева Акилина Васильева

Рождение ребёнка
25.11.1826 ст.

Дочь: Соболева Матрона Петровна

Мать ребёнка: Соболева Акилина Васильева

Бракосочетание
04.02.1829 ст.

Жена: Соболева Улитта Емельянова

Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Акилина Васильева

Место жительства
Неизвестно
Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
19.04.1844 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close