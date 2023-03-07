Соболева Матрона Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Соболев Георгий Ярофеев
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Соболев Георгий Ярофеев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Соболев Феодосий Егорович
Отец ребёнка: Соболев Георгий Ярофеев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агафия Геориевна
Отец ребёнка: Соболев Георгий Ярофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно