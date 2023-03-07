Соболева Матрона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Матрона Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Соболев Петр Егорович

Отец ребёнка: Соболев Георгий Ярофеев

Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Соболев Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Соболев Георгий Ярофеев

Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Соболев Феодосий Егорович

Отец ребёнка: Соболев Георгий Ярофеев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агафия Геориевна

Отец ребёнка: Соболев Георгий Ярофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Георгий Ярофеев

Место жительства
Неизвестно
Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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