Соболева Акилина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти25.10.1828 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Соболев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кощеева Анна Петровна
Отец ребёнка: Соболев Петр Егорович
Рождение ребёнка
25.11.1826 ст.
Дочь: Соболева Матрона Петровна
Отец ребёнка: Соболев Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1828 ст.