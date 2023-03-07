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Соболева Акилина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

25.10.1828 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Соболев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кощеева Анна Петровна

Отец ребёнка: Соболев Петр Егорович

Рождение ребёнка
25.11.1826 ст.

Дочь: Соболева Матрона Петровна

Отец ребёнка: Соболев Петр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Петр Егорович

Место жительства
Неизвестно
Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
25.10.1828 ст.
Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
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