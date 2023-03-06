Иванова Анисья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Самоваров Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Иванов Иван Александров
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Александров
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Александров
Рождение ребёнка
16.11.1899
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Александров
Рождение ребёнка
20.07.1991
Дочь: Букина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно