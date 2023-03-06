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Иванова Анисья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Самоваров Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Иванов Федор Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Александров

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Александров

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Александров

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.11.1899

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Александров

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.07.1991

Дочь: Букина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Александров

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Александров

Место жительства
Неизвестно
Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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