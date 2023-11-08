Самоварова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти15.08.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Самоваров Василий Александров
Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1872
Дочь: Иванова Анисья Александрова
Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов
Рождение ребёнка
1875
Сын: Самоваров Федор Александров
Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов
Рождение ребёнка
1880
Сын: Самоваров Иван Александров
Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Елизавета Александрова
Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Басова Марфа Александрова
Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Самоваров Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.1893
Причина смерти: от водянки