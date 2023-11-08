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Самоварова Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

15.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Самоваров Василий Александров

Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов

Рождение ребёнка
01.01.1872

Дочь: Иванова Анисья Александрова

Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Самоваров Федор Александров

Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Самоваров Иван Александров

Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Елизавета Александрова

Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Басова Марфа Александрова

Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Самоваров Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Самоваров Александр Иванов

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоваров Александр Иванов

Место жительства
Неизвестно
Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
15.08.1893
Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: от водянки
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