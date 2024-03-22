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(Akselrod) Ryva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1847 г.р.
Около 1859 г.р.
Около 1872 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Akselrod Yankel

Отец ребёнка: Akselrod Abram

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Akselrod Iosel

Отец ребёнка: Akselrod Abram

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Akselrod Dovid

Отец ребёнка: Akselrod Abram

Место жительства
20.03.1874
Смерть
Неизвестно

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