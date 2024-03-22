(Akselrod) Ryva
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Akselrod Yankel
Отец ребёнка: Akselrod Abram
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Akselrod Iosel
Отец ребёнка: Akselrod Abram
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Akselrod Dovid
Отец ребёнка: Akselrod Abram
Место жительства
20.03.1874
Смерть
Неизвестно