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Булатов Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Булатов Андрей

Мать: Булатова Марина

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Булатова Марфа

Рождение ребёнка
1751

Сын: Булатов Фома

Мать ребёнка: Булатова Марфа

Рождение ребёнка
1753

Сын: Булатов Григорей

Мать ребёнка: Булатова Марфа

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Орина

Мать ребёнка: Булатова Марфа

Рождение ребёнка
1761

Сын: Булатов Яков

Мать ребёнка: Булатова Марфа

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1763

Сын: Булатов Герасим

Мать ребёнка: Булатова Марфа

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Булатов Осип

Мать ребёнка: Булатова Марфа

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Булатов Яким

Мать ребёнка: Булатова Марфа

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
1798
Новое Село Красноуфимский район
переехал в Тастубу из Крестовоздвиженской волости Красноуфимской округи | Новое Село Красноуфимский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Марфа

Смерть
1802
Лемез Троицкого уезда
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