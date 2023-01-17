Булатов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Булатов Андрей
Мать: Булатова Марина
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Булатова Марфа
Рождение ребёнка
1751
Сын: Булатов Фома
Мать ребёнка: Булатова Марфа
Рождение ребёнка
1753
Сын: Булатов Григорей
Мать ребёнка: Булатова Марфа
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Орина
Мать ребёнка: Булатова Марфа
Рождение ребёнка
1761
Сын: Булатов Яков
Мать ребёнка: Булатова Марфа
Рождение ребёнка
1763
Сын: Булатов Герасим
Мать ребёнка: Булатова Марфа
Рождение ребёнка
1776
Сын: Булатов Осип
Мать ребёнка: Булатова Марфа
Рождение ребёнка
1776
Сын: Булатов Яким
Мать ребёнка: Булатова Марфа
Место жительства
1798
Новое Село Красноуфимский район
переехал в Тастубу из Крестовоздвиженской волости Красноуфимской округи | Новое Село Красноуфимский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Марфа
Смерть
1802
Лемез Троицкого уезда