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(Булатова) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Булатов Никита

Мать: Булатова Марфа

Смерть
Неизвестно
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