Булатов Яков
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Булатов Никита
Мать: Булатова Марфа
Рождение ребёнка
1795
Сын: Булатов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Булатов Кирило
Мать ребёнка: не указана
Лемез Троицкого уезда
Рождение ребёнка
1804
Сын: Булатов Панфил
Мать ребёнка: не указана
Лемез Троицкого уезда
Смерть
Неизвестно