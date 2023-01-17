Булатов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Яков

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Булатов Никита

Мать: Булатова Марфа

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1795

Сын: Булатов Александр

Мать ребёнка: не указана

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1801

Сын: Булатов Кирило

Мать ребёнка: не указана

Лемез Троицкого уезда
Рождение ребёнка
1804

Сын: Булатов Панфил

Мать ребёнка: не указана

Лемез Троицкого уезда
Смерть
Неизвестно
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