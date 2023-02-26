Ефимия Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

До 1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1795

Дочь: Стефанида Артемова

Отец ребёнка: Артемий Гаврилов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1799

Сын: Никита Артемов

Отец ребёнка: Артемий Гаврилов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Гаврилов

Смерть
До 1803
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