Ефимия Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиДо 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1795
Дочь: Стефанида Артемова
Отец ребёнка: Артемий Гаврилов
Рождение ребёнка
18.09.1799
Сын: Никита Артемов
Отец ребёнка: Артемий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Гаврилов
Смерть
До 1803