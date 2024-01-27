Аришин Arishen Минай Агапович
Место рожденияТамбовская губерня
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиОколо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Аришин Карней Ефимович
Мать: Аришина Мавра
Тамбовская губерня
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Аришин Arishen Василий Минаевич
Мать ребёнка: Аришина Прасковья
Тамбов.губер.--
Рождение ребёнка
1835
Сын: Аришин Arishen Федор Минаевич
Мать ребёнка: Аришина Прасковья
Тамбовская губерня г.Кирсанов или Умет.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Аришин Arishen Савелий Минаевич
Мать ребёнка: Аришина Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Миланья Минаевна
Мать ребёнка: Аришина Прасковья
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Около 1859
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Упоминание
1860
Селение Ново-Ивановка, Елисаветпольской губернии, ныне Армения.
В 1860 году жена жива, дети тоже.Дети записаны без отчества, но в 1873 году сын Федор записан как Федор Минаевич.