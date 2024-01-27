Аришин Arishen Минай Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришин Arishen Минай Агапович

Место рождения

Тамбовская губерня

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Аришин Карней Ефимович

Мать: Аришина Мавра

Тамбовская губерня
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Аришин Arishen Василий Минаевич

Мать ребёнка: Аришина Прасковья

Тамбов.губер.--
Рождение ребёнка
1835

Сын: Аришин Arishen Федор Минаевич

Мать ребёнка: Аришина Прасковья

Тамбовская губерня г.Кирсанов или Умет.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Аришин Arishen Савелий Минаевич

Мать ребёнка: Аришина Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Миланья Минаевна

Мать ребёнка: Аришина Прасковья

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Около 1859
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Упоминание
1860
Селение Ново-Ивановка, Елисаветпольской губернии, ныне Армения.
В 1860 году жена жива, дети тоже.Дети записаны без отчества, но в 1873 году сын Федор записан как Федор Минаевич.
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