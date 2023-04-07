Некрасова Глафира Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1908
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
15 января 1908 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
23.01.1911
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
5 февраля 1911 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
30.09.1912
Сын: Некрасов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
13 октября 1912 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно