Некрасова Глафира Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Глафира Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1908

Сын: Некрасов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
15 января 1908 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
23.01.1911

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
5 февраля 1911 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
30.09.1912

Сын: Некрасов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
13 октября 1912 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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