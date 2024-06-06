Протасова (Каткова) Ирина Анатольевна
Место рожденияс. Кировское, Узункольский район,.
Дата рождения01.11.1976
Дата смертиОколо 2023
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1976
с. Кировское, Узункольский район,.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
пгт. Ленинское, Шабалинский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
пгт. Ленинское, Шабалинский р-н, Кировская обл.
Смерть
Около 2023
пгт. Ленинское, Шабалинский р-н,.