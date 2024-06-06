Протасова (Каткова) Ирина Анатольевна 01.11.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Протасова (Каткова) Ирина Анатольевна

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Место рождения

с. Кировское, Узункольский район,.

Дата рождения

01.11.1976

Дата смерти

Около 2023

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1976

Отец: Катков Анатолий Сергеевич

Мать: Каткова Зинаида Ивановна

с. Кировское, Узункольский район,.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

пгт. Ленинское, Шабалинский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

пгт. Ленинское, Шабалинский р-н, Кировская обл.
Смерть
Около 2023
пгт. Ленинское, Шабалинский р-н,.

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