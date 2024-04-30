Каткова Зинаида Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каткова Зинаида Ивановна

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Место рождения

пгт. Ленинское, Шабалинский р-н.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

пгт. Ленинское, Шабалинский р-н.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катков Анатолий Сергеевич

с. Кировское, Узункольский район.
Рождение ребёнка
01.11.1976

Дочь: Протасова (Каткова) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Катков Анатолий Сергеевич

с. Кировское, Узункольский район,.
Смерть
Около 2023
пгт. Ленинское, Шабалинский р-н.

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