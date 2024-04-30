Каткова Зинаида Ивановна
Место рожденияпгт. Ленинское, Шабалинский р-н.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
пгт. Ленинское, Шабалинский р-н.
Бракосочетание
Неизвестно
с. Кировское, Узункольский район.
Рождение ребёнка
01.11.1976
Дочь: Протасова (Каткова) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Катков Анатолий Сергеевич
с. Кировское, Узункольский район,.
Смерть
Около 2023
пгт. Ленинское, Шабалинский р-н.