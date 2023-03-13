Айвазовский (Чеботарев) Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1986
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: Филлимонов Константин
Рождение ребёнка
2008
Сын: Айвазовский Матвей Александрович
Мать ребёнка: Айвазовская Олеся 1988
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Айвазовская Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Айвазовская Олеся 1988
Рождение ребёнка
2022
Дочь: Айвазовская Мария Александровна
Мать ребёнка: Айвазовская Олеся 1988
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айвазовская Олеся 1988
Смерть
Неизвестно