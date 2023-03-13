Айвазовский (Чеботарев) Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айвазовский (Чеботарев) Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Филлимонов Константин

Мать: Чеботарева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
2008

Сын: Айвазовский Матвей Александрович

Мать ребёнка: Айвазовская Олеся 1988

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Айвазовская Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Айвазовская Олеся 1988

Рождение ребёнка
2022

Дочь: Айвазовская Мария Александровна

Мать ребёнка: Айвазовская Олеся 1988

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айвазовская Олеся 1988

Смерть
Неизвестно
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