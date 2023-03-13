Айвазовская Олеся 1988 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айвазовская Олеся 1988

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2008

Сын: Айвазовский Матвей Александрович

Отец ребёнка: Айвазовский Александр Константинович

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Айвазовская Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Айвазовский Александр Константинович

Рождение ребёнка
2022

Дочь: Айвазовская Мария Александровна

Отец ребёнка: Айвазовский Александр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айвазовский Александр Константинович

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