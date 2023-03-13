Айвазовская Олеся 1988
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2008
Сын: Айвазовский Матвей Александрович
Отец ребёнка: Айвазовский Александр Константинович
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Айвазовская Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Айвазовский Александр Константинович
Рождение ребёнка
2022
Дочь: Айвазовская Мария Александровна
Отец ребёнка: Айвазовский Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно