Кабанцова (Лисенкова) Василиса Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти30.06.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1851
Рождение ребёнка
09.05.1853
Дочь: Гликерия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1855
Сын: Кабанцов Тимофей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1858
Дочь: Козлова Евгения Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1860
Сын: Кабанцов Василий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1862
Сын: Кабанцов Антон Пантелеймонович
Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1865
Дочь: Руссович Александра Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1869
Дочь: Прохорова Екатерина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.06.1899