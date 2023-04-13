Кабанцова (Лисенкова) Василиса Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанцова (Лисенкова) Василиса Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

30.06.1899

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1851

Муж: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1853

Дочь: Гликерия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1855

Сын: Кабанцов Тимофей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1858

Дочь: Козлова Евгения Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1860

Сын: Кабанцов Василий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1862

Сын: Кабанцов Антон Пантелеймонович

Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1865

Дочь: Руссович Александра Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1869

Дочь: Прохорова Екатерина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.06.1899
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