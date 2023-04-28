Руссович (Кабанцова) Александра Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руссович (Кабанцова) Александра Пантелеймоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

22.03.1865

Дата смерти

17.12.1887

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1865

Отец: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Мать: Кабанцова Василиса Платоновна

Бракосочетание
25.01.1885

Муж: Руссович Иван Семенович

Рождение ребёнка
21.01.1886

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Руссович Иван Семенович

Рождение ребёнка
14.10.1887

Сын: Руссович Назар Иванович

Отец ребёнка: Руссович Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1887
Причина смерти: чахотка
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