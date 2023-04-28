Руссович (Кабанцова) Александра Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения22.03.1865
Дата смерти17.12.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1865
Бракосочетание
25.01.1885
Рождение ребёнка
21.01.1886
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Руссович Иван Семенович
Рождение ребёнка
14.10.1887
Отец ребёнка: Руссович Иван Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1887
Причина смерти: чахотка