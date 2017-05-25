Левашкина (Игаева) Александра Андреевна
Место рожденияСамарская губерния
Дата рождения07.04.1906
Дата смерти13.04.?
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1906
Отец: Игаев Андрей
Мать: Игаева Мария Ивановна
Самарская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1933
Дочь: Сокур Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Левашкин Георгий Алексеевич
Куйбышевская область, Петровский район, село Березовка
Смерть
13.04.?
г.Самара