Левашкина (Игаева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашкина (Игаева) Александра Андреевна

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Место рождения

Самарская губерния

Дата рождения

07.04.1906

Дата смерти

13.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1906

Отец: Игаев Андрей

Мать: Игаева Мария Ивановна

Самарская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1933

Дочь: Сокур Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Левашкин Георгий Алексеевич

Куйбышевская область, Петровский район, село Березовка
Смерть
13.04.?
г.Самара
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