Сокур (Левашкина) Мария Георгиевна
Место рожденияКуйбышевская область, Петровский район, село Березовка
Дата рождения27.09.1933
Дата смерти25.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1933
Куйбышевская область, Петровский район, село Березовка
Рождение ребёнка
05.09.1960
Дочь: Сизова Лариса Львовна
Отец ребёнка: Сокур Лев Константинович
Самарская область, г. Октябрьск , пос. Междуреченск
Рождение ребёнка
09.02.1970
Дочь: Семочкина Галина Львовна
Отец ребёнка: Сокур Лев Константинович
Самарская область, г. Октябрьск, пос. Междуреченск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2017