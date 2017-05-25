Сокур (Левашкина) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокур (Левашкина) Мария Георгиевна

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Место рождения

Куйбышевская область, Петровский район, село Березовка

Дата рождения

27.09.1933

Дата смерти

25.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1933

Отец: Левашкин Георгий Алексеевич

Мать: Левашкина Александра Андреевна

Куйбышевская область, Петровский район, село Березовка
Рождение ребёнка
05.09.1960

Дочь: Сизова Лариса Львовна

Отец ребёнка: Сокур Лев Константинович

Самарская область, г. Октябрьск , пос. Междуреченск
Рождение ребёнка
09.02.1970

Дочь: Семочкина Галина Львовна

Отец ребёнка: Сокур Лев Константинович

Самарская область, г. Октябрьск, пос. Междуреченск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокур Лев Константинович

Смерть
25.05.2017
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