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Кирмасов Иван Яковлевич

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Место рождения

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.01.1899 ст.

Дата смерти

21.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1899 ст.

Отец: Кирмасов Яков Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирмасова Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Пузево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
председатель колхоза в Пузево
Военная служба
1942
участник ВОВ, попал в плен , 12 лет жил после в Германии
Смерть
21.01.1982
Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область

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