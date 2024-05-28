Кирмасов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1899 ст.
Дата смерти21.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1899 ст.
Отец: Кирмасов Яков Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пузево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
председатель колхоза в Пузево
Военная служба
1942
участник ВОВ, попал в плен , 12 лет жил после в Германии
Смерть
21.01.1982