село Пузево, село Пузево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Пузево

Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Павловский уезд
2446Пузева (Пузево, Пузьево), с. каз.при рч. Осереде.3525100527551Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Павловский уезд, Пузевская волость
1117. Пузево, село бывшее государственное, при речке Осереде, дворов 357, жителей 2594, церковь православная, школа, 4 лавки, 17 горшечн. звд., ярмарка 7-го янв., 8-го ма Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Бутурлиновский район
7204Пузевосело50°41'с.ш.40°24'в.д.M-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, Пузевское сельское поселение
20608468101с Пузевосело
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