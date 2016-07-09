Бочкарёва Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарёва Марфа Петровна

Бочкарёва Марфа Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1935

Дата смерти

09.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1959

Дочь: Барбинская Валентина Павловна

Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.10.1961

Сын: Выскубов Николай Павлович

Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.08.1963

Сын: Выскубов Валерий Павлович

Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.08.1965

Дочь: Тихонова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович

Горека, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.10.1967

Дочь: Синегузова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.10.1969

Сын: Выскубов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович

Рождение ребёнка
08.05.1972

Сын: Выскубов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович

Рождение ребёнка
26.12.1974

Дочь: Иванова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.05.1978

Дочь: Михалюк Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выскубов Павел Павлович

Смерть
09.07.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close