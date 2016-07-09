Бочкарёва Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1935
Дата смерти09.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.03.1959
Дочь: Барбинская Валентина Павловна
Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович
Рождение ребёнка
26.10.1961
Сын: Выскубов Николай Павлович
Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1963
Сын: Выскубов Валерий Павлович
Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович
Рождение ребёнка
15.08.1965
Дочь: Тихонова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович
Горека, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.10.1967
Дочь: Синегузова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович
Рождение ребёнка
30.10.1969
Сын: Выскубов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович
Рождение ребёнка
08.05.1972
Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович
Рождение ребёнка
26.12.1974
Дочь: Иванова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович
Рождение ребёнка
03.05.1978
Дочь: Михалюк Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Выскубов Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.2016