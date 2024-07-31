Дроздов Ефрем Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Ефрем Капитонович

Дроздов Ефрем Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Дроздов Капитон Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова (Островская) Анна Николаевна

Работа или профессия
1875
Ивановское, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
священник, уточнить какое Ивановское
Упоминание
1883
Ивановское, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
1883 ф.130 о.9 д.2710 Ивановское Церковь Рождества Иоанна Предтечи священник Ефрем Капитонов Дроздов, сын Пономаря Преображенской ц.с.Медведкова Нерехтского у. окончил учения в КДС. 1875 февраля 9 дн... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.