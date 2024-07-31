Дроздов Ефрем Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Дроздов Капитон Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1875
священник, уточнить какое Ивановское
Упоминание
1883
1883 ф.130 о.9 д.2710 Ивановское Церковь Рождества Иоанна Предтечи священник Ефрем Капитонов Дроздов, сын Пономаря Преображенской ц.с.Медведкова Нерехтского у. окончил учения в КДС. 1875 февраля 9 дн... Показать все
Смерть
Неизвестно