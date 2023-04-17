Горемыкин Савва Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкин Савва Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1898

Сын: Горемыкин Петр Савельевич

Мать ребёнка: Горемыкина Евдокия Павловна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0113.jpg
Место жительства
1898
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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