Горемыкина Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1898
Сын: Горемыкин Петр Савельевич
Отец ребёнка: Горемыкин Савва Исаакович
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Место жительства
1898
Смерть
Неизвестно