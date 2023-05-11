Пышкина (Стукалина) Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышкина (Стукалина) Ирина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Стукалин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кузьмичева Марина Ивановна

Отец ребёнка: Пышкин Иван Феофанович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Пышкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Пышкин Иван Феофанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пышкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Пышкин Иван Феофанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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