Пышкина (Стукалина) Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Стукалин Максим
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кузьмичева Марина Ивановна
Отец ребёнка: Пышкин Иван Феофанович
Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пышкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Пышкин Иван Феофанович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Пышкин Иван Феофанович
Смерть
Неизвестно