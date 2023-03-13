Дарья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Тарасова Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
1774
Сын: Семенъ Сергеевъ
Отец ребёнка: Сергей
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петръ Васильевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей