Дарья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Тарасова Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
1774

Сын: Семенъ Сергеевъ

Отец ребёнка: Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петръ Васильевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

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