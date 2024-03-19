Щёголева (Давыдова) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёголева (Давыдова) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.04.1986

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1986

Отец: Давыдов Андрей Юрьевич

Мать: Турнова Марианна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
Около 1986
Рождение ребёнка
11.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щёголев Николай Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щёголев Николай Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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