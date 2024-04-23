Настасья Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Емельянов
Отец ребёнка: Морозов Емельян Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Емельянова
Отец ребёнка: Морозов Емельян Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Емельянова
Отец ребёнка: Морозов Емельян Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Емельянова
Отец ребёнка: Морозов Емельян Васильев
Рождение ребёнка
11.09.1856
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Морозов Емельян Васильев
Смерть
Неизвестно