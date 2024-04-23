Настасья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Миронова

Настасья Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Емельянов

Отец ребёнка: Морозов Емельян Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Емельянова

Отец ребёнка: Морозов Емельян Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Емельянова

Отец ребёнка: Морозов Емельян Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Емельянова

Отец ребёнка: Морозов Емельян Васильев

Рождение ребёнка
11.09.1856

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Морозов Емельян Васильев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.