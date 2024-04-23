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Морозов Емельян Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Степанов

Мать: Домна Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Емельянов

Мать ребёнка: Настасья Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Емельянова

Мать ребёнка: Настасья Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Емельянова

Мать ребёнка: Настасья Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Емельянова

Мать ребёнка: Настасья Миронова

Рождение ребёнка
11.09.1856

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Настасья Миронова

Смерть
Неизвестно

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