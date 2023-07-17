Кафидов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кафидов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кафидов Николай

Мать: Мария

Рождение ребёнка
02.04.1983

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кафидова Лидия

Рождение ребёнка
05.12.1985

Дочь: Майорова Светлана

Мать ребёнка: Кафидова Лидия

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1988

Сын: Кафидов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кафидова Лидия

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Развод
Неизвестно

Жена: Кафидова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кафидова Лидия

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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