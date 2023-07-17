Кафидов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кафидов Николай
Мать: Мария
Рождение ребёнка
02.04.1983
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кафидова Лидия
Рождение ребёнка
05.12.1985
Дочь: Майорова Светлана
Мать ребёнка: Кафидова Лидия
Рождение ребёнка
01.03.1988
Сын: Кафидов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кафидова Лидия
Развод
Неизвестно
Жена: Кафидова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кафидова Лидия