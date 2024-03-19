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Иванов Евдоким

Место рождения

Филимоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Филимоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ваничкин Данила

Мать ребёнка: Ваничкина Анитья

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ваничкин Михаил

Мать ребёнка: Ваничкина Анитья

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ваничкин Егор

Мать ребёнка: Ваничкина Анитья

Никоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ваничкин Алексей

Мать ребёнка: Ваничкина Анитья

Смерть
1840
Согласно записи в МК 1850 г https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-JCYH?i=372&cc=2432393
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