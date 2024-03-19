Иванов Евдоким
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Иванов Иван
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ваничкин Данила
Мать ребёнка: Ваничкина Анитья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ваничкин Михаил
Мать ребёнка: Ваничкина Анитья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ваничкин Егор
Мать ребёнка: Ваничкина Анитья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ваничкин Алексей
Мать ребёнка: Ваничкина Анитья
Смерть
1840
Согласно записи в МК 1850 г https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-JCYH?i=372&cc=2432393